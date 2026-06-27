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Gediz'de traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Gediz'de traktör takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar Köyü'nde meydana gelen feci traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Ormanlık alanda kontrolden çıkarak devrilen traktör, büyük üzüntüye yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. M.Ö. (61) idaresindeki 22 FC 369 plakalı traktör, yakacak odun toplamak amacıyla orman yoluna doğru yola çıktı. Traktör, ormanlık arazide yokuş aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan traktör, takla atarak ters döndü.

Kaza esnasında traktörde yolcu konumunda bulunan 71 yaşındaki Rasim Güler, devrilen traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Traktör sürücüsü M.Ö. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, hayatını kaybeden Rasim Güler'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, ölümlü kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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