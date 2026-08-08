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Gediz'de bıçaklı kavga: Bir ölü, bir yaralı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, yengesini bıçakla öldürdü, ağabeyini ağır yaraladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, yengesini bıçakla öldürdü, ağabeyini ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Altınkent köyünde ikamet eden A.D. (54) ile ağabeyi H.D. (60) ve yengesi Sabriye Dönmez arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.D., yanında bulundurduğu bıçakla ağabeyi H.D. ve yengesi Sabriye Dönmez'e saldırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yenge Sabriye Dönmez aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda ağır yaralanan ağabeyi H.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından durumu kritik olan H.D., Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tartışmanın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, şüpheli A.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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