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Gediz'de çocuğun cinsel istismarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Gediz'de çocuğun cinsel istismarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna sosyal medya üzerinden şantaj ve tehditle yaklaşık bir yıl boyunca cinsel istismarda bulunan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik şantaj ve tehditle sürdürülen cinsel istismar vakası, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu aydınlatıldı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürü İlhan Sarıca'nın bizzat yürüttüğü kararlı ve hassas çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılan iğrenç olay, ilçede büyük bir infial ve derin bir üzüntü oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişine yönelik ortaya çıkan detaylar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İddiaya göre, şüpheliler geçtiğimiz yıldan bu yana, o dönem henüz 14 yaşında olan mağdur çocukla sosyal medya platformları üzerinden irtibat kurdu. İlerleyen süreçte yaşı küçük kız çocuğunu tehdit ve şantajla baskı altına alan şahıslar, yaklaşık bir yıl boyunca farklı adreslerde cinsel istismarda bulundu. Durumun emniyet birimlerince tespit edilmesinin ardından başlatılan eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları ve mahkeme süreci saatler sürdü. Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında tamamlanan duruşmanın ardından karar açıklandı. Mağdur çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak geniş güvenlik önlemleri altında Kütahya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede şok etkisi oluşturan olay sonrası mağdur çocuk koruma altına alınırken, adli makamların çok yönlü soruşturması devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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