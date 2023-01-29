Gecenin karanlığını alevler aydınlattı 3. Sayfa Haberleri Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangında gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangında gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Edinilen bilgiye göre yangın, Erbaa ilçe merkezi Ihlamur Caddesinde bulunan 2 katlı binada çıktı. İsmail Hançer'e binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı çatı yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kiracı Dursun Öksüz'ün oturduğu daire de maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tokat Erbaa 3. Sayfa Haberler

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