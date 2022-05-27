Geçen sene iç çamaşırına saklamıştı, şimdi ise ekmek arasında gizlediği uyuşturucuyla yakalandı - Haberler

Geçen sene iç çamaşırına saklamıştı, şimdi ise ekmek arasında gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan şahsın yanındaki ekmek içerisine saklanmış halde metamfetamin ele geçirildi. Şahsın geçen yıl da iç çamaşırına saklandığı uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B.'nin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın yanında bulunan köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.B.'nin geçen yıl Aralık ayında İstanbul'dan Kastamonu'ya yolculuk ederken yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine çorap dikilerek gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirilmişti.