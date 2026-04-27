Haberler

Gece yarısı korkutan yangın: Evde uyuyan kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, evde uyuyan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın ikinci katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. İki itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği yangında, can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatıdaki leylek yuvası taşında

Yangın çıktığı evin çatısında bulunan leylek yuvası da itfaiye ekiplerinin hassas müdahalesiyle zarar görmeden yan alana taşındı. Ekiplerin bu duyarlı çalışması çevredeki vatandaşların takdirini topladı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından söndürme ve soğutma çalışmaları başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

