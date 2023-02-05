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Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden oldu

Afyonkarahisar'da dün gece itibari ile etkili olan kar yağışı özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda kayan tırlardan dolayı trafikte aksamalar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da dün gece itibari ile etkili olan kar yağışı özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda kayan tırlardan dolayı trafikte aksamalar meydana geldi.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kentte beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Gece saatleri itibari ile etkisini arttıran yağış ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış dolayısı ile Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Gömü beldesinde kayan tırlardan dolayı trafik bir süre tek yönden verildi. Kayan tırların çekilmesinin ardından yoldaki trafik yaklaşık 1 saatin sonunda normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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