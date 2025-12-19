Gece kulübünde 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziantep'te geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Necmettin Gök ve Eyüp Öğe'nin öldürülmesine ilişkin davanın 5'inci duruşması bugün görüldü.

Gaziantep 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık E.Y., tutuksuz sanık B.B.Ş., B.Ç., M.B., maktul aile yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı.

"Eyüp benim dostum, kardeşim gibiydi"

Duruşmada konuşan sanık E.Y., "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Bilirkişi raporunda yer alan aleyhe hususları kabul etmiyorum. Avukatımın beyanlarına aynen katılıyorum. Söz konusu bilirkişi raporu gerçeği yansıtmamakta olup dosya içerisindeki CD görüntüleriyle de uyumlu değildir. Gök ailesi, suçun tamamını benim üzerime yıkmak amacıyla görüntülerden kendi lehlerine olan kısımları mahkemeye sunmaktadır. Eyüp benim dostum, kardeşim gibiydi. Buna rağmen Eyüp'ün ölümünden dahi beni sorumlu tutmaktadırlar. Ben kesinlikle Eyüp'ü vurmadım. Gök ailesinin ve sanık B.B.Ş.'nin savunmaları, B.B.İ.'yi suçtan kurtarmaya yöneliktir. Ayrıca olay başladıktan sonra işletme sahipleri tarafından neden 112 Acil Servis'in aranmadığı hususu açıklığa kavuşturulmamıştır. Eyüp yere düştükten sonra 5-6 kişi tarafından yerde tekmelendiği açıktır. Sanıklardan şikayetim devam etmektedir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanıklar ise olayda suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.Y.'nin tutukluluğunun devamına, dosyanın yeniden kriminal incelemeye gönderilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Haziran 2024 yılında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların çekilmesiyle kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen mermiler Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Necmettin Gök'ün hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Silahlı kavgada yaralanan 38 yaşındaki E.Y. ve 37 yaşındaki Eyyüp Öğe, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. - GAZİANTEP