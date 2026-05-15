Haberler

Gaziantep’te gece kulübü silahlı kavgasında ölüm: Sanık sağlık gerekçesiyle tahliye talep etti, mahkeme reddetti

Gaziantep’te gece kulübü silahlı kavgasında ölüm: Sanık sağlık gerekçesiyle tahliye talep etti, mahkeme reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te geçen yıl bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada Necmettin Gök ve Eyüp Öğe'nin öldürülmesine ilişkin davanın 7. duruşması görüldü. Tutuklu sanık Ercan Y., sağlık sorunları ve ailevi nedenlerle tahliye talep etti, ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca tutuksuz sanık Berat B. Ş. hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Gaziantep'te geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Necmettin Gök ve Eyüp Öğe'nin öldürülmesine ilişkin davanın 7'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık, Ercan Y., "Cezaevi şartları sağlık durumumu etkiliyor. Fizik tedavi görmem gerekiyor" dedi.

Gaziantep 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Ercan Y., maktul aile yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Berat B. Ş. ise sağlık durumu nedeni ile duruşmaya katılmadı.

"Fizik tedavi görmem gerekiyor"

Tutuklu sanık Ercan Y., savunmasında, "15 gün boyunca hastanede tedavi gördüm. Vücudumun çeşitli yerlerinden vuruldum. Halen sağlık sorunlarım devam ediyor ve fizik tedavi görmem gerekiyor. Cezaevi şartlarında kalmam sağlığım açısından uygun değil. Yaşanan olayda sadece karşı taraf değil, ben ve ailem de mağdur olduk. Olay karşılıklı silahlı çatışma şeklinde gerçekleşmesine rağmen yalnızca benim tutuklu bulunuyorum. Ayrıca annem felçli ve bakıma muhtaç. Dört çocuğum var, onların da sorumluluğunu taşımak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Savcı mütaalasında, eksik hususların giderilmesini isteyerek, Ercan Y.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ercan Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Daha önce kriminal incelemeye gönderilen dosyaya ilişkin raporun beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme ayrıca, Berat B.Ş. hakkında zorla getirme kararı verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Haziran 2024 yılında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların çekilmesiyle kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen mermiler Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Necmettin Gök'ün hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden mahkemede şok karar
Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Kırmızı görünce çıldırdı, hakemi dövmeye kalktı! Tepkiler çığ gibi

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor