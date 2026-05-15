Gaziantep’te gece kulübü silahlı kavgasında ölüm: Sanık sağlık gerekçesiyle tahliye talep etti, mahkeme reddetti

Gaziantep'te geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Necmettin Gök ve Eyüp Öğe'nin öldürülmesine ilişkin davanın 7'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık, Ercan Y., "Cezaevi şartları sağlık durumumu etkiliyor. Fizik tedavi görmem gerekiyor" dedi.

Gaziantep 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Ercan Y., maktul aile yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Berat B. Ş. ise sağlık durumu nedeni ile duruşmaya katılmadı.

"Fizik tedavi görmem gerekiyor"

Tutuklu sanık Ercan Y., savunmasında, "15 gün boyunca hastanede tedavi gördüm. Vücudumun çeşitli yerlerinden vuruldum. Halen sağlık sorunlarım devam ediyor ve fizik tedavi görmem gerekiyor. Cezaevi şartlarında kalmam sağlığım açısından uygun değil. Yaşanan olayda sadece karşı taraf değil, ben ve ailem de mağdur olduk. Olay karşılıklı silahlı çatışma şeklinde gerçekleşmesine rağmen yalnızca benim tutuklu bulunuyorum. Ayrıca annem felçli ve bakıma muhtaç. Dört çocuğum var, onların da sorumluluğunu taşımak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Savcı mütaalasında, eksik hususların giderilmesini isteyerek, Ercan Y.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ercan Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Daha önce kriminal incelemeye gönderilen dosyaya ilişkin raporun beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme ayrıca, Berat B.Ş. hakkında zorla getirme kararı verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Haziran 2024 yılında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların çekilmesiyle kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen mermiler Necmettin Gök ve 6 kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Necmettin Gök'ün hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı