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Gece denize düştü, sabah cansız bedeni bulundu

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, gece saatlerinde teknede alkol aldıktan sonra sahilde dengesini kaybedip denize düşen adamın cansız bedeni bulundu.

Antalya'da gece saatlerinde teknede alkol aldıktan sonra sahilde yürürken dengesini kaybedip, denize düşen Doğan Dirin'in (41), sabah cansız bedeni bulundu. Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerindeki Balıkçı Barınağı'nda, saat 11.00 sıralarında su üzerinde yüz üstü bir kişi olduğunu görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ve polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Balıkçı barınağı çalışanları ve polis ekibi su üzerindeki kişiyi tekneye alıp karaya çıkardı. İncelemede, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARINDAN AYRILMIŞ

Cesetten Doğan Dirin'e ait kimlik çıktı. Ekiplerin ve savcının incelemesinin ardından Doğan Dirin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan yapılan araştırmada; Doğan Dirin ve 4-5 arkadaşının gece saatlerinde sahile bağlı teknede alkol aldığı, bir süre sonra Dirin'in tekneden ayrılıp sahilde yalpalayarak yürürken dengesini kaybedip, denize düştüğü belirlendi.

Gece denize düştü, sabah cansız bedeni bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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