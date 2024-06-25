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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi

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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında mobilya malzemeleri yüklü bir kamyonet seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen kamyonette bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında mobilya malzemeleri yüklü bir kamyonet seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen kamyonette bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Halit Şeker (48) idaresindeki 34 GZ 3582 plakalı mobilya malzemeleri yüklü kamyonet, Orhangazi kavşağını geçtikten sonra lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 40 metre sürüklenen kamyonette yolcu olarak bulunan İbrahim Akpınar ile Murat Nazlı hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı burada tedavi altına alındı. Devrilen kamyonet nedeniyle otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kamyonetin kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhangazi İzmir Gebze Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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