Gebze'de Palet Deposunda Yangın: Minibüs Kül Oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet deposunun bahçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bahçede bulunan paletler küle dönerken, bir minibüsten ise geriye demir yığını kaldı.

Yangın, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan palet deposunun bahçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında paletler alev aldı. Yangın, paletlerin yanında bulunan minibüse de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan minibüs ve paletleri söndürdü. Minibüsten geriye demir yığını kalırken, paletler ise kül oldu. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ