Gebze'de Otobüste Taciz İddiası: Şahıs Gözaltında

Gebze'de Otobüste Taciz İddiası: Şahıs Gözaltında
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünde bir kadına tacizde bulunan M.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri hızla müdahale etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüste bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Gebze ilçesinde halk otobüsünde bulunan bir şahıs, müstehcen davranışlarda bulunarak yanında oturan kadını taciz etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli M.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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