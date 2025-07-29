Gebze'de Otobüste Taciz İddiası: Şahıs Gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otobüste bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Gebze ilçesinde halk otobüsünde bulunan bir şahıs, müstehcen davranışlarda bulunarak yanında oturan kadını taciz etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli M.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - KOCAELİ