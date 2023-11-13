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Gebze'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Tartışma sonucu çıkan kavgada B.A. isimli kişi sağ bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.