Gebze'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Tartışma sonucu çıkan kavgada B.A. isimli kişi sağ bacağından bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 34 JC 4534 plakalı kamyonetle seyreden B.A. ile plakası ve kimliği öğrenilemeyen tırın sürücüsü, yol verme nedeniyle araçları durdurarak tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda B.A. sağ bacağından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi arıyor.