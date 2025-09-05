GDO Mısır Davasında Adli Kontrol Tedbirleri Red edildi

Tekirdağ'da genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) mısır davasının 3'üncü duruşmasında sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebi reddedilerek, duruşma 12 Aralık 2025'e ertelendi.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına bazı sanıklar ve avukatlar mevcut adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti bu talebi reddederek, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'a ertelendi. - TEKİRDAĞ