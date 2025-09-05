Haberler

GDO Mısır Davasında Adli Kontrol Tedbirleri Red edildi

GDO Mısır Davasında Adli Kontrol Tedbirleri Red edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da görülen genetiği değiştirilmiş organizmalı mısır davasının 3'üncü duruşmasında sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebi reddedildi. Dava 12 Aralık 2025'e ertelendi.

Tekirdağ'da genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) mısır davasının 3'üncü duruşmasında sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebi reddedilerek, duruşma 12 Aralık 2025'e ertelendi.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına bazı sanıklar ve avukatlar mevcut adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti bu talebi reddederek, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 12 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'a ertelendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.