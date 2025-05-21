Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
İsrail'in, Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukayı esnetme kararının ardından insani yardım taşıyan 100 TIR, bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. Ancak Birleşmiş Milletler, ablukanın kaldırılmasından bu yana bölgeye giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını açıkladı.
İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı esnetti.
100 TIR GAZZE ŞERİDİ'NE GİRİŞ YAPTI
Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 TIR'ın bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.
UN, BEBEK MAMASI VE TIBBİ MALZEME TAŞIYOR
COGAT, yardım TIR'larının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, TIR'ların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı.
BM: YARDIMLARIN HİÇBİRİ ELİMİZE ULAŞMADI
Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.