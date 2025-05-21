Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı

Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde uyguladığı ablukayı esnetme kararının ardından insani yardım taşıyan 100 TIR, bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. Ancak Birleşmiş Milletler, ablukanın kaldırılmasından bu yana bölgeye giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını açıkladı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ablukayı esnetti.

100 TIR GAZZE ŞERİDİ'NE GİRİŞ YAPTI

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 TIR'ın bugün Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını açıkladı.

Gazze'ye 100 İnsani Yardım Tırı Girişi Sağlandı

UN, BEBEK MAMASI VE TIBBİ MALZEME TAŞIYOR

COGAT, yardım TIR'larının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, TIR'ların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı.

Gazze'ye 100 İnsani Yardım Tırı Girişi Sağlandı

BM: YARDIMLARIN HİÇBİRİ ELİMİZE ULAŞMADI

Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
3. Lig ekibinin başkanı '135 milyon lira helali hoş olsun' diyerek görevini bıraktı

'135 milyon lira helali hoş olsun' diyen başkan istifa etti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Özel hastanede dehşet! Tıbbi sekreter, eski eşi tarafından öldürüldü

Özel hastanede dehşet! Genç tıbbi sekreter pompalı tüfekle öldürüldü
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.