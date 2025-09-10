Gazze Şeridi'nde Son 24 Saatte 5 Sivil Açlık Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde biri çocuk olmak üzere 5 sivilin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından tarihinin en derin insani krizlerinden birini yaşıyor. Aylar süren yoğun bombardıman ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı, açlık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor. Bölgede açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde biri çocuk 5 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 141'i çocuk olmak üzere 404'e ulaştı. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 26'sı çocuk 126 ölüm kaydedildi" denildi. - GAZZE