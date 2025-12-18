Haberler

Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırısı nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. Son 24 saatte bir kişi daha hayatını kaybederken, Ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana toplam can kaybı 395'e yükseldi. Saldırılar sonucunda yaralı sayısı da bin 88'e çıktı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 395'e, yaralı sayısı bin 88'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 669'a, yaralı sayısı 171 bin 165'e ulaştı. - GAZZE

title