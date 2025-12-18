Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırısı nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu Ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana toplam can kaybı sayısı 395'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 395'e, yaralı sayısı bin 88'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 669'a, yaralı sayısı 171 bin 165'e ulaştı. - GAZZE