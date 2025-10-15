Gazze Şehri'nde Büyük Yıkım Görüntülendi

İsrail ordusunun geri çekildiği Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesi'ndeki büyük yıkım görüntülendi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'nde savaştan geriye kalan enkazın kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, İsrail ordusunun geri çekildiği Gazze Şehri'ndeki Şucaiyye Mahallesi'ndeki büyük yıkım görüntülendi. Mahallede neredeyse tüm binalar harabeye dönerken, altyapı ise kullanılamaz durumda.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde her 10 evden 9'unun hasar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını belirtti. - GAZZE ŞERİDİ