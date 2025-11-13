Haberler

Gazze Hükümeti: İsrail Ateşkesi 282 Kez İhlal Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana ateşkesi 282 kez ihlal ettiğini ve bu ihlaller sonucunda 260 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Medya Ofisi, saldırıları kınayarak uluslararası topluma ve garantör ülkelere çağrıda bulundu.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana ateşkesi 282 kez ihlal ettiğini açıkladı.

İsrail, 10 Ekim'de Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını yüzlerce kez ihlal etti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in 10 Ekim'den bu yana ateşkesi 282 kez ihlal ettiğini belirtti. İhlaller sonucu 260 Filistinli hayatını kaybederken, 632 Filistinli ise yaralandı.

Medya Ofisi, "Bu tekrarlanan saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor ve doğuracağı sonuçlardan İsrail'i tamamen sorumlu tutuyoruz. Bu eylemlerin devam etmesinin anlaşmanın ruhuna açık bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail'in uluslararası topluma ve garantör ülkelere karşı yükümlülüklerinin ihlali olduğunu vurguluyoruz" dedi.

Medya Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump, garantör ülkeler ve arabuluculara çağrıda bulunarak, İsrail'e baskı uygulamalarını ve ihlallerin derhal sona ermesi sağlamalarını talep etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, büyük bir hızla yayılıyor

Birçok ülke alarma geçti! 5 ay önce ortaya çıktı, çok hızlı yayılıyor
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık

Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakabiliriz

Süper Kupa finalini o şehrimizde oynamak istiyor
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.