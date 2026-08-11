Gazze'de Can Kaybı 73 Bini Aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 6 kişi yaralanırken saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 387'ye yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 259'a, yaralı sayısı 4 bin 146'ya ulaştı. Bulunan toplam ceset sayısı ise 807 olarak açıklandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 387'ye, yaralı sayısı 174 bin 257'ya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı