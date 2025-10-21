Haberler

Gazze'de tanınmaz haldeki cenazeler teşhis edilmeye çalışılıyor

Gazze Şeridi'nde kayıplarını aramak üzere Nasser Hastanesi'ne gelen Filistinliler, İsrail'in iade ettiği tanınmaz haldeki cenazelerin arasından sevdiklerini teşhis etmeye çalışıyor.

İsrail'in Hamas ile vardığı ateşkes anlaşması kapsamında iade ettiği Filistinli cenazelerin işkence ve kötü muameleden tanınmaz hale gelmesi dünya kamuoyunda büyük tepki topladı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne getirilen cenazelerin durumu teşhis etmeyi zorlaştırırken, ailelerin bekleyişi sürüyor.

Han Yunus'un doğusundaki Abasan bölgesinde 5 ay önce kaybolan eşini bulma umuduyla hastaneye gelen Huda Musabeh, "Nasser Hastanesi'ne dört kez geldim. İsrail'in Kızılhaç aracılığıyla gönderdiği her cenaze grubunda buradaydım ve hepsini inceledim ama ne yazık ki eşimin bedenini teşhis edemedim. Cenazeleri tanıyamadım. Teşhis etmemizi kolaylaştıracak hiçbir ipucu yoktu. Cenazelerin görünümü işkence ve ailelerinden uzun süre ayrı kalmaları nedeniyle değişmiş. Bu durum, sevdiklerimizi tanımamızı son derece zorlaştırıyor" dedi.

Eşinin adının Muhammed İbrahim Nasr Musabeh olduğunu belirten Huda Musabeh, "İsrail cenazeleri gönderdiğinde isim listesi de vermedi, bu da teşhisi daha da zorlaştırdı. Kızılhaç'a çağrıda bulunuyoruz. İsrail'e baskı yapsınlar ve şehitlerin isimlerini açıklasınlar ki kayıplarımızı bulalım ve onları huzur içinde defnedelim" diye konuştu.

"Yetkililer, oğlumun bedenini teşhis etmenin çok zor olacağını söyledi"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun şehrinden hastaneye geldiğini belirten Majda El-Za'noun, "15 Aralık 2024'te oğlum Bilal'i kaybettim. Hamas'a bağlıydı ve savaş başladığından beri onu görmemiştim. Önceden beni arardı ama bir süre sonra aramalar kesildi. Arkadaşları onun öldüğünü ve Khalil Awida Okulu'na gömüldüğünü söyledi. İlk ateşkes imzalandıktan sonra oraya gittim ama bedenini bulamadım" ifadelerini kullandı.

Oğlunun bedenini bulmak için 2 aydır uğraştığını kaydeden Majda El-Za'noun, "Gömüldüğünü söyledikleri yerde kaşıkla kazı yaptım ama hiçbir şey bulamadım. Hamas'a, El Fetih'e ve yardım edebileceğini düşündüğüm herkese sordum. Eşim mental sağlımdan endişe ediyor. Her gün 07.00'de buraya gelerek, belki bir iz bulurum diye tekrar tekrar fotoğraflara bakıyorum. Yetkililer, oğlumun bedenini teşhis etmenin çok zor olacağını söyledi. İki yıldır onu görmüyorum, ne giydiğini bile bilmiyorum. Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Majda El-Za'noun, "Arap dünyasına ve uluslararası topluma sesleniyorum: Bize merhametle yaklaşın. Biz çocuklarımızı arıyoruz, lütfen onları kendi evlatlarınız gibi görün ve bize yardım edin. Bu kahramanlar vatanları için öldüler. Allah onlara rahmet eylesin" dedi.

Çevrimiçi portal oluşturuldu

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in elinde tuttuğu 150 isimsiz cenaze, ateşkes anlaşması kapsamında iade edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ölen kişilerin seçilmiş bazı fotoğraflarını içeren çevrim içi bir portal oluşturdu. Bu sistem, ailelerin uzaktan teşhis yapabilmesine imkan tanıyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, cenazelerin kimliğinin belirlenmesini kolaylaştıracak teknoloji ve ekipman desteği istiyor. - GAZZE

