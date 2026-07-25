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Gazze’de son 48 saatte 6 can kaybı, 37 yaralı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırısında yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 317'ye yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 2 kişi de yaşamını yitirdi. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 191'e, yaralı sayısı 3 bin 853'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 317'ye, yaralı sayısı 173 bin 961'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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