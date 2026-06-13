Haberler

Gazze'de son 48 saatte 2 can kaybı, 11 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 993'e yükseldi.

İsrail'in son 48 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 993'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 48 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 983'e, yaralı sayısı 3 bin 122'ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 72 bin 993'e, yaralı sayısı 173 bin 230'a ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek