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Gazze’de son 48 saatte 10 can kaybı, 56 yaralı

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İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 783'e yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 369'a, yaralı sayısı 4 bin 627'ye yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 783'e, yaralı sayısı ise 174 bin 738'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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