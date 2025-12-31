Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana can kaybı 418'e yükseldi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz alanlarında önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana toplam can kaybı sayısı 418'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 418'e, yaralı sayısı bin 152'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 269'a, yaralı sayısı 171 bin 232'ye ulaştı.

İsrail'den 37 yardım kuruluşunun lisansını iptal ediyor

İsrail yönetimi, aralarında Sınır Tanımayan Doktorlar'ın da bulunduğu 37 insani yardım kuruluşunun Gazze'deki faaliyetlerinin "yeni kayıt kurallarına uymadıkları" gerekçesiyle 1 Ocak itibarıyla askıya alınacağını duyurdu. İsrail Diaspora İşleri Bakanlığı, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının "çalışanlarıyla ilgili eksiksiz ve doğrulanabilir bilgi vermeyi reddettiklerini, bunun "teröristlerin insani yardım yapılarına sızmasını önlemek için kritik önem taşıdığı" belirtti.

İsrail'in yeni düzenlemesine göre ayrıca İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunan, "7 Ekim saldırısını" inkar eden veya İsrail liderlerine ya da askerlerine karşı açılan davalardan herhangi birine destek veren herhangi bir kuruluşun Gazze Şeridi'nde faaliyet göstermesi yasaklanacak.

10 ülkeden kınama

İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki insani yardım çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olduğu ve faaliyetlerini engellemeye yönelik her türlü girişimin "kabul edilemez" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Onlar olmadan tüm acil ihtiyaçları karşılamak imkansız olacaktır" uyarısında bulunuldu. - GAZZE