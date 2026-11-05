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Gazze'de Sivil Savunma, 2 yıl önce 6 kişinin öldüğü evin enkazından 2 cenazeye ulaştı

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Gazze'nin kuzeyindeki Al Saftawi'de Sivil Savunma ekipleri, 2 yıl önce 6 kişinin öldüğü Ebu Raz ailesine ait evin enkazından 2 cenazeye daha ulaştı. Aile diğer yakınlarını beklerken ekipler ağır ekipman ve yakıt eksikliğine rağmen arama çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in 2 yıl önce düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bir aileye ait evin enkazında yürüttükleri arama çalışmalarında, 2 kişinin cenazesine daha ulaştı.

İsrail'in bölgede yürürlükteki ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, saldırılar sonucu enkaz altında kalan cenazelere ulaşılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, İsrail'in kara işgali sırasında 2 yıl önce düzenlediği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Ebu Raz ailesine ait evin enkazında cenaze arama çalışmalarını yeniden başlattı.

İki yıl süren bekleyişin ve arama çalışmalarının ardından ekipler Gazze'nin kuzeyindeki Al Saftawi bölgesinde, geçmişte 2 cenazenin çıkarıldığı enkazın altından 2 kişinin naaşına daha ulaşmayı başardı. Bu gelişmeyle birlikte sevdiklerinin cenazesine ulaşmayı ve onları usulüne uygun şekilde defnetmeyi bekleyen yakınlarının acılı bekleyişi de yeniden gün yüzüne çıktı.

"Eşimin naaşını üzerindeki kıyafetlerden teşhis edebildim"

Hayatını kaybedenlerden birinin eşi Fatima Al-Masri, eve düzenlenen saldırıdan 2 yıl sonra ailesinin, eşinin ve oğlunun naaşlarına ulaştığını söyledi. Al-Masri, damatlarının Sivil Savunma ekiplerinden önce bölgeye geldiğini ve enkazı kendi imkanlarıyla, elleriyle aramaya başladığını anlattı.

Al-Masri, ilk aramalar sırasında oğluna ait cep telefonunun ve bazı kemik parçalarının bulunduğunu belirtti. Acılı kadın, daha sonra bölgeye gelen Sivil Savunma ekiplerinin çalışmaları sonucunda oğlunun ve eşinin naaşlarına ulaşıldığını kaydetti. Al-Masri, eşinin naaşını üzerindeki kıyafetlerden ve ayakkabılarından teşhis edebildiğini aktardı. Aile, halen evin enkazı altında bulunan diğer yakınların da çıkarılmasını bekliyor.

Sivil Savunma ekiplerinin çalışmaları ciddi eksikliklere rağmen sürüyor

Filistinli kaynaklar söz konusu çalışmaların, bölgedeki yoğun İsrail saldırıları ve yıkımın boyutunun büyüklüğü nedeniyle aylarca geciktiğini belirtiyor. Sivil Savunma ekipleri enkaz altında kalan kayıp kişileri aramaya yönelik çalışmalarını, ağır ekipman, iş makineleri ve yakıt konusundaki ciddi eksikliklere rağmen sürdürüyor.

Yerel yetkililer, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yıkılmış binaların enkazı altında hala binlerce kayıp kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini kaydediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 74 bin 618 kişi hayatını kaybetti, 175 bin 925 kişi ise yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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