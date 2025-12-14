Haberler

Gazze'de can kaybı 70 bin 663'e yükseldi

Güncelleme:
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 70 bin 663'e ulaştığını bildirdi. İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 kişinin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 70 bin 663'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 9 kişinin cansız bedeninin ve 45 yaralının getirildiği, cenazelerden 4'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 5'inin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 391'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 632'ye, yaralı sayısının da bin 63'e yükseldiğini aktardı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 663'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 139'a ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

