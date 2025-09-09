Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Can Kaybı 64 Bin 605'e Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 605'e, yaralı sayısı 163 bin 319'a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 cansız bedenin ve 223 yaralının getirildiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise 12 bin 59 Filistinlinin öldürüldüğü, 51 bin 278 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı. Bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların bilançosunu da açıklarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 605'e, yaralı sayısının da 163 bin 319'a yükseldiğini bildirdi.

Yardım dağıtım bölgelerinde can kaybı 2 bin 444'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği de vurgulanarak, İsrail'in söz konusu bölgelerdeki saldırıları sonucu son 24 saatte 14 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 37 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 444'e, yaralananların sayısı ise 17 bin 831'e yükseldi" denildi.

Yetersiz beslenmeden kaynaklı can kaybı 399'a yükseldi

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in devam eden kuşatmasının büyük bir insani felakete dönüştüğü yinelendi. Açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylece son verilerle birlikte Gazze'de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 140'ı çocuk 399'a yükseldi. Bakanlık, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 25'i çocuk olmak üzere 121 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurdu. - GAZZE