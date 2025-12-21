Haberler

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var
Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde etkili olan fırtınada İsrail saldırılarından hasar gören 22 binada çökme yaşanırken, enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti.

  • Gazze Şeridi'nde 10 Aralık'tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle 22 bina yıkıldı.
  • Fırtına nedeniyle yıkılan binaların enkazı altında kalan 18 sivil hayatını kaybetti.
  • İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ağır hasar görmüş binalar fırtına nedeniyle çöküyor.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ağır hasar görmüş çok sayıda bina son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle çöküyor.

22 BİNA FIRTINA NEDENİYLE YIKILDI

Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık'tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle şimdiye kadar 22 binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan 18 sivilin de hayatını kaybettiği bildirildi.

"BİNALARI DERHAL TAHLİYE EDİN"

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hedef alınmış ve "oturulamaz" olarak sınıflandırılan binalara geri dönerek yaşamaya başlayan sakinlere, güvenlik ekiplerinin talimatlarına sıkı şekilde uymaları, derhal tahliye olmaları ve hayatlarını korumak için daha güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmış, bu süreçte evler ve altyapı büyük ölçüde tahrip edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
