İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Gazze'de Enkaz Altında Cansız Bedene Ulaşıldı, Ölü Sayısı 47 Bin 552'ye Yükseldi

Gazze'de Enkaz Altında Cansız Bedene Ulaşıldı, Ölü Sayısı 47 Bin 552'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yıkılan binaların enkazından son 24 saatte 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 552'ye, yaralı sayısı ise 111 bin 629'a ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında yıkılan binaların enkazından 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından enkaz altında arama çalışmaları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte yaralı 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yıkılan binaların enkazından ise 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Son bakanlık verilerine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 552'e, yaralı sayısının ise 111 bin 629'a yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 14 bin 222 kişinin hala enkaz altında olması nedeniyle can kaybı 61 bin 709 olarak açıklanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
img

Ara sokaktaki kafede çayın fiyatını görenler gözlerine inanamıyor
img

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.