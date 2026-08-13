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Gazze’de can kaybı 73 bin 389’a yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 389’e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 389'e yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 260'a, yaralı sayısı 4 bin 154'e ulaştı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 389'a, yaralı sayısı 174 bin 266'ya yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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