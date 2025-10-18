Haberler

Gazze'de can kaybı 68 bin 116'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saatte 29 kişinin cansız bedeninin getirildiği ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 68 bin 116'ya yükseldiği bildirildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında esir takaslarının yapıldığı bölgede bir yandan da enkaz çalışmaları sürdürülüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 29 sivilin cansız bedeninin getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bunlardan 23'ü enkaz altından çıkarılan, 2'si önceki yaralanmalarına bağlı olarak hayatını kaybeden ve 4'ü doğrudan İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişilerden oluşuyor" denildi. Bakanlık, İsrail saldırıları sonucunda 21 kişinin yaralandığını aktardı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Al Abu Şaban ailesinin bulunduğu bir araca saldırı düzenlediği ve burada hala enkaz altında kalan ve henüz çıkarılamayan 11 kişinin bulunduğu bildirildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, can kaybının 68 bin 116'ya, yaralı sayısının 170 bin 200'e yükseldiği duyurulurken, "10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında, eksik bilgileri tamamlanan ve kayıp dosyaları doğrulanan 120 şehit, resmi toplu istatistiklere eklendi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bölgede ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 27 sivilin öldüğü, 143 sivilin yaralandığı, 404 sivilin ise enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail tarafından teslim edilen cenazelere ilişkin verilen bilgilere göre ise kimliği henüz tespit edilememiş 15 cenaze daha iade edildi ve teslim edilen toplam cenaze sayısı "45+45+30+15" şeklinde dört grup halinde 135'e ulaştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
