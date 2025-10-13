Gazze'de Can Kaybı 67 Bin 869'a Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle can kaybı 67 bin 869'a, yaralı sayısı 170 bin 105'e yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından yapılan enkaz çalışmaları nedeniyle bölgede can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 63 sivilin cansız bedeni ile 39 yaralının getirildiği, cenazelerden 60'ının daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivile ait olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 67 bin 869'a, yaralı sayısının 170 bin 105'e yükseldiği ifade edildi.