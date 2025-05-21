Gazze'de Can Kaybı 53 Bini Aştı, Papa İnsani Yardım Çağrısında Bulundu

Gazze'de Can Kaybı 53 Bini Aştı, Papa İnsani Yardım Çağrısında Bulundu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 53 bin 655'e, yaralı sayısı ise 121 bin 950'ye yükseldi. Papa 14. Leo, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 655'e, yaralı sayısı 121 bin 950'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamlarında can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 82 can kaybının kayıtlara geçtiği, 262 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 509'a, yaralı sayısının 9 bin 909'a yükseldiği belirtildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan toplam can kaybının ise 53 bin 655'e, yaralı sayısının 121 bin 950'ye ulaştığı aktarıldı.

Geceden bu yana 45 can kaybı

Gazze'deki yetkililer, İsrail'in gece boyu ve bugün düzenlediği saldırılarda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadınların ve 1 haftalık bebeğin de bulunduğunu duyurdu.

Papa 14'üncü Leo'dan Gazze'de ateşkes çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda ilk genel kabul oturumunu düzenledi. Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada, Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulunarak Filistin topraklarındaki durumu "daha da endişe verici ve üzücü" olarak nitelendirdi. Papa, "Gazze Şeridi'ndeki durum endişe ve acı verici. Yeterli insani yardımın girişine izin verilmesi ve yürek parçalayıcı bedeli çocuklar, yaşlılar ve hastalar tarafından ödenen düşmanlıklara son verilmesi yönündeki içten çağrımı yineliyorum" dedi.

Papa 14. Leo, bu ayın başlarında yayınladığı ilk Pazar mesajında, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunmuş, bölgeye insani yardım ulaştırılmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istemişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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