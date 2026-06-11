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Gazze'de son 24 saatte 7 kişi yaralandı

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İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 7 kişi yaralandı. Toplam yaralı sayısı 173 bini aştı.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Can kaybı ise bildirilmedi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana yaralı sayısının 3 bin 111'e yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam yaralı sayısının ise 173 bin 219'a ulaştığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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