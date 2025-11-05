Gazze'de Ateşkes Sonrası Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 241'e Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 241'e yükseldiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 3 kişinin cansız bedeninin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, birinin ise İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 241, enkaz altından çıkarılanların sayısının 513, yaralı sayısının da 609 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 875'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 679'a ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi yetkilileri, İsrail'in 15 cenazeyi Filistin'e iade ettiğini bildirdi. - GAZZE