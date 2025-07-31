Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle Ölümler Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte bölgede açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 159'a yükseldiği bildirildi.

İsrail'in ablukaya aldığı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'nde siviller hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hayati öneme sahip gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin sivillere ulaşmasını engelleyen İsrail ordusu, uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 çocuk hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarının başladığı tarihten bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, "Böylece açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'ı çocuk olmak üzere 159'a yükseldi" denildi. - GAZZE