Gazze'de Açlık Nedeniyle 428 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 sivil hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen siviller yaşam mücadelesi veriyor. İsrail güçlerinin uluslararası hukuku çiğneyerek, açlığı bir silah olarak kullandığı Gazze Şeridi'nde gün geçtikçe ölümler de artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 146'sı çocuk olmak üzere 428'e yükseldiği aktarıldı.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 31'i çocuk dahil olmak üzere 150 ölüm kaydedildi. - GAZZE