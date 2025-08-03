Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık Krizi: Son 24 Saatte 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail güçlerinin yardım geçişlerini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde açlık krizi derinleşiyor. Son 24 saat içinde 6 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybettirken, toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 175'e ulaştı.

İsrail güçlerinin yardım geçişlerine izin vermemesi nedeniyle kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 6 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinliler yalnızca bombaların değil, açlığın da hedefi olmuş durumda. İsrail hükümetinin bölgeye yönelik uyguladığı kısıtlamalar, derinleşen açlık krizinin temel nedeni olarak görülüyor. Aylarca süren abluka, yardım geçişlerinin engellenmesi ve altyapıya yönelik saldırıların yanı sıra açlık da İsrail güçleri tarafından silah olarak kullanılıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam bilançonun da yer aldığı açıklamada, "Böylece açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'ü çocuk olmak üzere toplam 175'e ulaştı" denildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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