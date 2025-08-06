Gazipaşa'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine girdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Gazipaşa ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Enes B. idaresindeki 16 CUY 89 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Halil Emre Ç.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 07 E 0045 plakalı otomobile de arkadan çarptı. Zincirleme kazada Halil Emre Ç. yönetimindeki otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Kazada Enes B.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Durali B. ve Fatma B. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA