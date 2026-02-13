Haberler

Kontrolden çıkan lüks otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan lüks otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. BMW marka otomobilin kontrolden çıkıp refüje çarpması sonucu yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gazipaşa'nın Ekmel Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne seyir halinde olan Mevlüt Enes Ç.'nin kullandığı 34 F 2287 plakalı BMW marka otomobilin kontrolden çıkıp refüje çarpması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

