Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gazipaşa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ahmet K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazipaşa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mevlütlü Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K. idaresindeki 07 E 5283 plakalı otomobil ile Ahmet K.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ahmet K., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
