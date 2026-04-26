Gazipaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahyalar Mahallesi'nde, Kahyalar Sağlık Ocağı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Z.K. (34) yönetimindeki 07 ALK 52 plakalı tırın seyir halindeyken hatalı şerit değiştirmesi kazaya neden oldu. Tıra çarpmamak için manevra yapan S.K. (56) idaresindeki 07 GV 432 plakalı Tesla marka otomobil, önce park halindeki 07 BVZ 986 plakalı araca çarptı. Kontrolden çıkan araç, Burhan İlköğretim Okulu bahçesine düştü. Otomobilin, düştüğü noktada bir çöp kovasının üzerinde asılı kalarak durduğu öğrenildi.

Kazada sürücü S.K. ile araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

