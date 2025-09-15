Haberler

Gazipaşa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gazipaşa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saat 21.45 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur yönüne seyreden Nesrin E.(25) idaresindeki 07 ACS 454 plakalı otomobil, kavşaktan anayola çıkan Enes B.Ç. idaresindeki 07 UP 395 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü Nesrin E. ile yanındaki Eren E. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
