Gazipaşa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Hacı Musa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Sarısu Mesire Alanı yönüne seyreden Emir D.K. idaresindeki 07 BFN 819 plakalı otomobil, Bakılar Köprüsü'nden Hacı Musa Caddesi'ne çıkan Esra Ş.'nin kullandığı 07 BNH 095 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten parke zemine düşen Esra Ş., hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA