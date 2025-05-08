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Gazipaşa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Gazipaşa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında istiklal Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ters yönde seyreden H.Ç. idaresindeki 07 BAV 333 plakalı motosiklet, A.E.'nin kullandığı 07 UR 577 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı H.Ç., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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