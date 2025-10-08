Haberler

Gazipaşa'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Pazarcı Mahallesi 10013 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan Ümit T. idaresindeki 07 BSE 402 plakalı motosikletle, Asya G. İdaresindeki 07 AZP 179 plakalı hafif ticari araç, 10014 Sokak ile 10013 Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Ümit T. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu için resmi açıklama: Takımın başına getirmeyeceğiz

Emre Belözoğlu için resmi açıklama: Takımın başına getirmeyeceğiz
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.