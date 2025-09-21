Haberler

Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Gazipaşa'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, deniz istikametinden çarşı yönüne seyir halinde olan Tunahan T. idaresindeki 07 UV 279 plakalı motosiklet ile çarşı istikametinden Uğur Mumcu 17. Sokağa dönmek isteyen Nursima Ç.'nin kullandığı 07 CBE 387 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
