Gazipaşa'da Motosiklet Kazasında 3 Çocuk Yaralandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 14 ve 17 yaşındaki sürücüler ile 16 yaşındaki bir yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.(14) idaresindeki 07 BSL 348 plakalı motosiklet, Y.Ö.A.(17) idaresindeki 07 BTD 917 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri ile 07 BSL 348 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.(16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA